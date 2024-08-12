В 2024 году Олимпийские игры в Париже стали местом не только для спортивных достижений, но и для внушительных финансовых вознаграждений.
Золото Парижа 2024: сколько заработали спортсмены на Олимпиаде помимо медалей
Комментарии
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виталий панов
А почему автор не написал какую сумму заплатят нейтральным предателям из нейтральной страны под нейтральным флагом,без гимна и флага,подписав,что от них потребовали организаторы ОИ?-СТАТЬ НИКТО И ЗВАТЬ ИХ НИКАК!Зачем было унижаться,сменили гражданство и выступали например под флагом "великой укропии"!Как Губерниев сказал,что спортсмены зря четыре года тренировались? Они обязаны ехать на ОИ! Предательство не причём-главное результат.
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17 час.
Alex Nemo
результат на личный счёт - это главное для поколения ЕГЭ!
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12 час.
ВераВерная
Что за бредовая статья? Автор хоть понял сам, о какой Олимпиаде пишет? Эти Игры - это закат спорта, хоть какими призовыми не награждай, это всеобщее мировое позорище! Вот такой славы и признания нормальному спортсмену точно не надо. А тех, для кого Олимпиада в Париже стала пиком карьеры, только пожалеть можно...
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12 час.
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