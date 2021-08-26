Оправдание мужских "слабостей", мнение обывателей форумов

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаОправдание мужских "слабостей", мнение обывателей форумов Добрый день мои дорогие читательницы и читатели. Люблю я шерстить форумы, женские или мужские – совсем не важно.Вернуться к статье171НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьaleks virtХм ... Уважаемая Автор, Ваша предвзятость вызывает изумление. Вы применили слово "Измена", как ключевое слово, умышленно представив "злодеями", исключительно, мужчин. И лишь в конце своего поста, эдак скромненько приписали "Измены – одинаково плохо для мужчин и женщин". Спешу Вам сообщить, что в России в 2019 г в пересчете за 5 лет произошло 82% разводов на 100% заключенных браков. Какими бы ни были причины разводов 76% заявлений на развод поступили от женщин. Уважаемая Автор, только не вздрагивайте, до 98% замужних женщин хоть один раз в своей жизни изменяли своим мужьям. Эта неприятная цифра была опубликована недавно. Там же была упомянута еще одна цифра - 28% детей в семьях в России зачаты женщинами, состоящих и в первом и во втором браках, не от "родных" пап. Это не мои домыслы, а данные многолетних статистические данные статистических, причем проведенные для "чистоты экспериментов" в разных странах, в которых Россия занимает не самое последнее место по изменам женщин, находящимся в браках, и в разных социальных группах Уверен, Вы ответите, что это злобные наветы на "белых и пушистых" женщин. Тогда попробуйте рассказать о женской моногамии, например, певицы Лолите, которая практиковала многомужество в пору своей бурной молодости, или о Лиле Брик, в конце концов. Вряд ли кто сомневается в жестких моральных принципах госпожи Пугачевой. Да, возможно, женщины не бросаемся на первого встречного и скорее изменят с тем, кому доверяют или кого хорошо знают. Но разве мужчинам от этого будет легче? Кто внушил мужчинам, что только им нравятся молодые тела, а женщины всю жизнь довольствуются постаревшими, располневшими мужьями и что все десять лет брака женщины хотят только своего законного, от каждого прикосновения которого они дрожат и кровь у них приливает к голове, как в первый раз? Женщины даже гардероб полностью меняют минимум раз в полгода, потому что мода изменилась и старое уже надоело! Женщины никогда не надевают одно и то же платье два дня подряд. А вы, уважаемый Автор, предъявляете претензии только "половинкам", утверждая, что Вам не могут надоесть Ваши «половинки» за 15 лет. Делаем выводы, если разводы стали неотъемлемой частью в жизни женщин, следует Автору определиться хотя бы с "пушистостью" женщин. О "белизне" женщин, в свете моей вышеприведенной информации, я даже не хочу говорить, поскольку, если мужчины изменяют, идя на поводу основного инстинкта, то женщины изменяют умышленно и осознано. Разница есть или как?Элина МорозоваХм. Вы решили написать в стиле "сама дура". А вы согласны с тем , что измена-это отвратительно. И прежде, чем начать новые отношения, надо завершить предыдущие?.aleks virtХэх .... уважаемая Элина Морозова, откуда Вы здесь? ... Это же надо ...))) пришли и всё "опошлили" ...))). Вижу на форуме никого нет, думаю, а не "поприветствовать" ли мне уважаемого Автора за однобокое освещение темы поста. Я солидарен с Вашим мнением, но жизнь, при всём при том, что она прекрасна, всё же выворачивает нас под самыми немыслимыми углами Полагаю, при всей состоятельности Вашего мнения, следует повторно (пожалуйста, извините) заключительную часть моего комментария. Моё Вам глубокое уважение, Элина Морозова.Элина МорозоваНу конечно же, жизнь она такая штука коварная. Вот не хотел изменять, а жизнь тут как тут, извернулась буквой "зю"" и заставила, с ..ка)))aleks virtВы, прямо как уважаемый Автор, смещаете всё в сторону мужчин ... Не хотят уже мужчины официальных отношений, а у женщин, стало быть, Ваша "зю" как-то уменьшилась до исчезающе малых размеров, поскольку к ним, к свободным женщинам, ну никаких претензий.Элина МорозоваЯ писала обо всех. А не хотят, так никто и не заставляет. Тогда не надо смещать акцент в сторону женщин, что женщины "разрушают" семьи. Мужчины их изначально не создают.aleks virtМожно и не смещать ничего ))), поскольку женщины скоро дорушат остатки последних семей и станут свободными. ... Как птицы ....Элина МорозоваА чего рушить то, если мужчины ничего не создают?)))aleks virtА зачем создавать, если известно, что созданное раньше или позже будет, однозначно, разрушено? )))Элина МорозоваВот и давайте будем последовательны. Женщины ничего не разрушают, потому что разрушать нечего))ДенисКурица свободной может и будет, но всё равно за помощью обращается к мужику, тот же сантехник, электрик или компьютерщик это всегда мужик. Бабы независимые и самостоятельные только на словах, пустое бла-бла.)))aleks virtПравильно ... как они, женщины, могут разрушить то, что для них, для женщин, никто и не собираются создавать ничего ... ))). Пусть женщины занимаются расстановкой своих приоритетов.Элина МорозоваНу раз мужчины уже все расставили, то куда же деваться))aleks virtНу да, мужчины сейчас могут предложить женщинам только сожительство, дабы исключить утрату имущества при разводах. В Германии семьи большую часть жизни живут на съемных квартирах, потому, что так дешевле, и при разводе делить ничего не надо. Немецкие мужья, в отличие от русских, сидят на попах очень ровно. Развод в Германии затратное дело и может так финасово шарахнуть мужчину, что он до самой пенсии не сможет опомнитьсяДенисОтсюда вопрос, нормальному мужику зачем всё это мозгоё@ство в загсе и в жизни? Он отдаётся бабе, подписывает в загсе что баба безнаказанно может с ним делать всё чё захочет, он обязан терпеть.))) Или знает что у лохотронщиков никогда нельзя выиграть, но он всё равно играет и остаётся ни с чем. Или специально устраивается каким-нить низкооплачиваемым дворником и живёт в нищите, хотя у него были варианты получше.))) Для мужика брак это самоубийство. Только полный идиот этого не понимает.)))Элина МорозоваВот тут вы лукавите. Добрачное имущество при разводе не делится. А женщина , имея недвижимость , в таком же положении. А мужчинам сожительство нужно, чтобы эксплуатировать женщину в домашнем хозяйстве и пользоваться на халяву ее услугами. Так что никакого сожительства без брака. Встречаться можно и так.Элина МорозоваПусть умные живут вечными бобылями с 40 кошками. Это они уничтожают институт семьи, не создавая ее. Женщины тут не при чем. Не хочет- не надо..Комментировать
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