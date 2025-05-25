Intel все же готовит видеокарту Arc B770. Релиз намечен на четвертый кварта...

Intel все же готовит видеокарту Arc B770. Релиз намечен на четвертый квартал 2025 годаIntel продолжает развивать линейку игровых видеокарт, и, согласно последним данным, компания все же планирует выпустить Arc B770 на архитектуре Battlemage в четвертом квартале 2025 года.