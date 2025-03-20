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Царьград

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Amazon Prime Video платит $28 млн Мелании Трамп за документальный фильм

Amazon Prime Video платит $28 млн Мелании Трамп за документальный фильм

Видеоплатформа Amazon Prime Video, принадлежащая Джеффу Безосу, выплатила Мелании Трамп 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней, что стало частью новой стратегии в отношении экс-президента США Дональда Трампа.

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