Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 830 человек

Более 830 человек, жителей приграничных районов Курской области эвакуировали за прошедшие сутки, заявила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева 19 августа в Telegram-канале правительства Курской области.
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