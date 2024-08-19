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Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 830 человек

Из приграничных районов Курской области эвакуировали более 830 человек

Более 830 человек, жителей приграничных районов Курской области эвакуировали за прошедшие сутки, заявила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева 19 августа в Telegram-канале правительства Курской области.

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