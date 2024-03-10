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Forbes сообщил о полной ликвидации экипажей подбитых ВС РФ ЗРК Patriot

Forbes сообщил о полной ликвидации экипажей подбитых ВС РФ ЗРК Patriot

ТАСС/dpaSebastian Gollnow Экипажи зенитно-ракетных комплексов Patriot, уничтоженных российскими войсками 9 марта, с большой долей вероятности полностью ликвидированы, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

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