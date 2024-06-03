AMD представила новые процессоры Ryzen 5000XT для платформы Socket AM4 Представляя плат...

AMD представила новые процессоры Ryzen 5000XT для платформы Socket AM4Представляя платформу Socket AM4 в 2016 году, компания AMD первоначально гарантировала совместимость с ней всех последующих настольных процессоров на протяжении как минимум до 2020 года, но в процессе эволюции у неё появилась «вторая жизнь», и на Computex 2024 компания представила две новые модели Ryzen 5000XT для материнских плат с разъёмом Socket AM4.