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AMD представила новые процессоры Ryzen 5000XT для платформы Socket AM4 Представляя плат...

AMD представила новые процессоры Ryzen 5000XT для платформы Socket AM4 Представляя плат...

AMD представила новые процессоры Ryzen 5000XT для платформы Socket AM4Представляя платформу Socket AM4 в 2016 году, компания AMD первоначально гарантировала совместимость с ней всех последующих настольных процессоров на протяжении как минимум до 2020 года, но в процессе эволюции у неё появилась «вторая жизнь», и на Computex 2024 компания представила две новые модели Ryzen 5000XT для материнских плат с разъёмом Socket AM4.

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