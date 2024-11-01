Поставки российского дизельного топлива за рубеж упали до минимума

«Ъ»: из-за проблем на НПЗ экспорт дизельного топлива из России упал до минимума По итогам октября экспорт дизельного топлива и газойля из России упадет на 15 процентов относительно сентября, до 685 тысяч баррелей в сутки.
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