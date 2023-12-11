Унесенный ветрами: как смотреть новый фильм Миядзаки

«Мальчик и птица», он же «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки, обескураживает зрителя своей сложностью. Слишком странный сюжет, слишком непривычные типажи и образы, слишком много как будто бы остается за кадром.
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