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Физики объяснили необычный нейтрино взрывом черной дыры в пятом измерении

Физики объяснили необычный нейтрино взрывом черной дыры в пятом измерении

Речь идет о первичной черной дыре — гипотетическом объекте, который, как предполагают астрофизики, мог образоваться в самые первые мгновения Вселенной.

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