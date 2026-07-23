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Москва и Вашингтон общаются пока через рабочие каналы — Песков

Москва и Вашингтон общаются пока через рабочие каналы — Песков

Россия будет готова к обсуждению урегулирования украинского конфликта с американской стороной, когда та будет более свободна для этого, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 23 июля журналистам.

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