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Новости экономики России

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Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту "газового хаба"

Турция и Россия оценили "дорожную карту" по предложенному Россией проекту "газового хаба" в Турции, определили дальнейшие шаги по этой цели, говорится в сообщении РИА-Новости со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

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