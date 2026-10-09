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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Усердно тренировался, чтобы мне не пришлось использовать охлаждающий жилет»

Пилот « Мерседеса » рассказал об отношении к охлаждающим жилетам в «Ф-1». Данная разработка используется на гонках, где ФИА объявляет режим тепловой опасности из-за слишком сильной жары.

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