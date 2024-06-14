14 июня 2024 – Всемирный день донора крови: История и традиции праздника

Жизнь человеческая бесценна. Но часто она зависит от многих обстоятельств. В свое время переливание крови стало прорывом в медицине, а донорство человеческой крови не только спасает людей, но и продолжает развиваться, всё больше внедряясь в медицинскую практику.
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