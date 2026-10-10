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Газета.ру

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CNN Turk: в больнице Кошуйолу на азиатской стороне Стамбула произошел пожар

CNN Turk: в больнице Кошуйолу на азиатской стороне Стамбула произошел пожар

На крыше учебно-исследовательской больницы Кошуйолу в стамбульском районе Картал произошел пожар. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

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