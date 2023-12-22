Семья Героя РФ майора Романа Филипова посетила место его героической гибели

Семья Героя РФ майора Романа Филипова впервые посетила место его гибели в сирийской провинции Идлиб и почтила память военного минутой молчания после возложения цветов к мемориалу, установленному на месте последнего сражения Филипова с террористами.
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