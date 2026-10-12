В Лосиноостровском районе прошёл плановый обход территории

Заместитель главы управы Лосиноостровского района Максим Ульянов провёл плановый обход территории. Вместе с главой муниципального округа Анной Фёдоровой, сотрудниками управы, общественными советниками, активистами Молодёжной палаты и активными жителями осмотрели дворовые территории по адресам: улица Лётчика Бабушкина, дома 36, 38к1 и 40.
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