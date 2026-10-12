НАША ЛОСИНКА
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НАША ЛОСИНКА

11 подписчиков

В Лосиноостровском районе прошёл плановый обход территории

Заместитель главы управы Лосиноостровского района Максим Ульянов провёл плановый обход территории. Вместе с главой муниципального округа Анной Фёдоровой, сотрудниками управы, общественными советниками, активистами Молодёжной палаты и активными жителями осмотрели дворовые территории по адресам: улица Лётчика Бабушкина, дома 36, 38к1 и 40.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым