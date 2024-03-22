«Крокус.Скорбим» — регионы России соболезнуют погибшим и пострадавшим в теракте в Подмосковье и отменяют массовые мероприятия в выходные Слова скорби и поддержки друг за другом выражают главы регионов России в связи с трагедией в подмосковном Красногорске — там в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт со стрельбой и пожаром.