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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Горшков переходит в «Зенит», медосмотр – сегодня. Сумма выкупа – 120 млн рублей (Иван Карпов)

Сегодня защитник «Крыльев Советов», а также хавбек «Локомотива» Максим Глушенков пройдут медобследование в Санкт-Петербурге, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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