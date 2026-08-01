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Бывшие звёзды российского телевидения оказались по разные стороны эпохальных перемен

Бывшие звёзды российского телевидения оказались по разные стороны эпохальных перемен

В конце 1990-х и начале 2000-х годов их знала вся страна. Сергей Белоголовцев, Павел Кабанов, Андрей Бочаров, Михаил Шац и Татьяна Лазарева были лицами одного из самых узнаваемых юмористических проектов российского телевидения — «О.

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