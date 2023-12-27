Абхазский парламент ратифицировал соглашение о передаче России дачи Хрущева в Пицунде

Это вызвало протесты оппозиции. У здания парламента с 27 декабря бессрочная акцияМожно ли считать, что завершился многолетний спор вокруг дачи Хрущева в Пицунде? Парламент республики буквально в 5 утра ратифицировал соглашение о передаче этой госдачи в собственность России, когда под стенами парламента протестовала оппозиция.