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Абхазский парламент ратифицировал соглашение о передаче России дачи Хрущева в Пицунде

Абхазский парламент ратифицировал соглашение о передаче России дачи Хрущева в Пицунде

Это вызвало протесты оппозиции. У здания парламента с 27 декабря бессрочная акцияМожно ли считать, что завершился многолетний спор вокруг дачи Хрущева в Пицунде? Парламент республики буквально в 5 утра ратифицировал соглашение о передаче этой госдачи в собственность России, когда под стенами парламента протестовала оппозиция.

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