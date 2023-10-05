Очевидцы сообщили о двух задержанных с места нападения на лидера партии АдГ

Очевидцы инцидента с лидером оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллой на Театральной площади в Ингольштадте сообщили, что полиция задержала двух свидетелей и увезла на допрос.
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