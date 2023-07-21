Новости вокруг Украины. Россия очень красиво вышла из зерновой сделки. Хохлы с британцами все же пересекли наши невидимые красные линии в результате последних атак по мосту.
Разгром украинских портов
Комментарии
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Алексей Зорин
Может нам тоже своих мигрантов хохлам отправить, а то у нас их перебор.
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2 час.
Владислав Владислав
Отличные новости. Хлопнули дверью вовремя и красиво.
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53 сек.
Владислав Владислав
Отличная идея.
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45 сек.
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