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Селюк против перехода РФС в Азию: «Казахстан безумно счастлив, что покинул АФК. Нужно вести диалог с УЕФА»

Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. «Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить.

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