Владелец биржи Bitfinex предлагает выкупить акции на $150 млн.

По данным Bloomberg, базирующаяся в Гонконге компания iFinex, являющаяся владельцем криптовалютной биржи Bitfinex, предложила выкупить акции на сумму $150 млн, так как хочет укрепить собственный контроль над компанией.
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