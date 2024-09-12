БРИКС заинтересован в расширении диалога со странами Глобального Юга

В БРИКС заинтересованы в диалоге с государствами Глобального Юга, заявляется в справочных материалах, подготовленных ко встрече на высшем уровне государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, 12 сентября сообщает РИА Новости.
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