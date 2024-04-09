Штурмовые группы ВС России продвинулись южнее Часова Яра в направлении канала «Северский Донец-Донбасс»

Российские войска продолжают наступать на Часов Яр, обходя его сразу с двух сторон. Севернее микрорайона "Канал" наши атакуют со стороны Богдановки на Калиновку, одновременно заходя на господствующие высоты.
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