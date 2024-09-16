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Могли завербовать: почему челябинский подросток напал на школу с оружием

Могли завербовать: почему челябинский подросток напал на школу с оружием

Что известно к этому часу о ЧП в челябинской школе: подробности и фото с места событий от силовиков. 13-летний челябинский подросток, который утром 16 сентября заявился в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом, ранил не только пятерых человек (по обновлённым данным), но и себя.

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