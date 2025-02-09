DeepSeek и GPT представили возможные сценарии отказа от долларовой зависимости Ирэн ОрлонскаяВ свете обсуждений о возможном отказе от доллара как основной резервной валюты, нейросети DeepSeek и GPT, разработанные в Китае и США, представили свои прогнозы.
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