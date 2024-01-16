The Military’s Insistence on Owning Commercial Intellectual Property is Limiting Innovation

In early December, the Department of Defense Intellectual Property Cadre hosted its inaugural “DoD IP Forum,” where government and industry leaders convened to debate the growing role of commercial software in national security and how the U.
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