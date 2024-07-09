В России может появиться федеральный проект по управляемому найму мигрантов, узнал РБК. Среди предложений, которые он включает — создание оператора организованного набора, вынос дактилоскопии и проверки знания языка за пределы России и привязка мигрантов к работодателям.
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