В ночных рейдах астраханская полиция задержала на улице 70 детей и подростков без взрослого сопровождения

В отношении родителей оставлены административные протоколы о неисполнении своих обязанностей. В Астрахани и других крупных населенных пунктах региона сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения взрослых.