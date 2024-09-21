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В ночных рейдах астраханская полиция задержала на улице 70 детей и подростков без взрослого сопровождения

В ночных рейдах астраханская полиция задержала на улице 70 детей и подростков без взрослого сопровождения

В отношении родителей оставлены административные протоколы о неисполнении своих обязанностей. В Астрахани и других крупных населенных пунктах региона сотрудники по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав провели профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах и в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения взрослых.

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