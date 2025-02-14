Потерю Украиной территорий планируют зафиксировать спецсоглашением

Частью переговоров между Россией и Украиной должен стать пункт о территориях, который станет гарантом долгосрочного и устойчивого соглашения по безопасности, считает спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.
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