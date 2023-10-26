Классический тест на IQ: только гений пройдет за 15 секунд

Проверьте свой интеллект с огоньком! фото: KnothouseyarnsК вашему сведению! 10 человек с самым высоким IQ Загадки, головоломки и тесты на IQ — это вам не хухры-мухры и пинание балды, как ворчат скептики и ботаники, а прекрасный способ стимулировать свой мозг, ум и творческие способности, а также проверить свое умение находить решение в самых нетривиальных ситуациях.