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Классический тест на IQ: только гений пройдет за 15 секунд

Классический тест на IQ: только гений пройдет за 15 секунд

Проверьте свой интеллект с огоньком! фото: KnothouseyarnsК вашему сведению! 10 человек с самым высоким IQ Загадки, головоломки и тесты на IQ — это вам не хухры-мухры и пинание балды, как ворчат скептики и ботаники, а прекрасный способ стимулировать свой мозг, ум и творческие способности, а также проверить свое умение находить решение в самых нетривиальных ситуациях.

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