В ЕС пожаловались на тяжелое последствие антироссийских санкций

В результате антироссийских санкций Запад на рынке авиации сформировалась «недобросовестная конкуренция» в пользу Китая, утверждают члены Европейского парламента (ЕП) от Дании Кристель Шальдемосе и Стине Боссе.
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