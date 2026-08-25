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Чеккони о мероприятиях «Авангарда»: «В Северной Америке такого нет, вообще никогда. Медиа-команда здесь просто отличная. Это создает большой интерес вокруг Омска»

Защитник « Авангарда » Джозефф Чеккони сравнил медиаактивность омского клуба с подобной практикой в Северной Америке.

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