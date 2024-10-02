Захарова: НАТО не хочет гарантировать Украине ее будущие границы

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду, второго октября, заявила, что Украину не принимают в Североатлантический альянс, так как страны НАТО хотят полностью раздербанить страну.
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