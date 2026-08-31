Россия выпустила в Белое море "чудовище". И оно огромно

Россия напугала Запад, выпустив в Белое море "чудовище". В британском Daily Mail боятся, что оно спровоцирует радиоактивное цунами и смоет Соединённое Королевство.
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а что толку !если СМЕРША НЕТ ! а предатели на верхе ЕСТЬ !