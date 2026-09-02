Юрий Трутнев сообщил об увеличении производства аквакультуры втрое

На Восточном экономическом форуме вице-премьер Юрий Трутнев сообщил Владимиру Путину об увеличении объема аквакультуры на Дальнем Востоке в три раза и росте числа рыбоперерабатывающих заводов.
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