Доработанная с учетом опыта СВО бронетехника приняла участие в параде

На параде в Москве, приуроченному к 80-летию Победы, в этом году были представлены не только новинки, но и хорошо знакомые образцы бронетехники, которые прошли модернизацию с учетом опыта специальной военной операции.
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