Netflix показал первый трейлер грядущего сериала “Аватар: Последний маг воздух...

Netflix показал первый трейлер грядущего сериала “Аватар: Последний маг воздуха”Мы уже видели анонсы, актеров, тизеры, а теперь наконец-то появился первый официальный трейлер адаптации “Аватар: Последний маг воздуха” от Netflix.
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