Медвежий угол

37 267 подписчиков

Ким Чен Ын опять пугает США

Ким Чен Ын опять пугает США

Кокоша Нель Вы обратили внимание, как развлекается Северная Корея? То Японию зашугает, то вот Штаты на измене.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх