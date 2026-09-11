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Царьград

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UPI: Жительница США выиграла 150 тысяч долларов в лотерею

UPI: Жительница США выиграла 150 тысяч долларов в лотерею

Жительница Мэриленда в США выиграла 150 тысяч долларов после покупки трех подряд счастливых билетов. Женщина играла в лотерею 20 лет с одними и теми же числами.

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