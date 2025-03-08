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Меган Маркл снова в центре скандала: брат разоблачает ложь о ее детстве в новом шоу

Меган Маркл снова в центре скандала: брат разоблачает ложь о ее детстве в новом шоу

Шоу «С любовью, Меган» должно было стать успешным проектом, призванным улучшить репутацию герцогини Сассекской, однако, похоже, оно может не только не оправдать ожиданий, но и усугубить имидж самой Меган Маркл.

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