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Международный медицинский центр Top Rambam

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Постоянно заложен нос: почему капли помогают ненадолго и когда нужна операция

Постоянно заложен нос: почему капли помогают ненадолго и когда нужна операция

Разбираем причины хронической заложенности, риски самолечения и границы хирургических возможностей Коротко о главном Если заложенность не проходит после простуды дольше 10–14 дней - это повод обратиться к ЛОР-врачу, а не продолжать капать.

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