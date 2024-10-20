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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о лоре и сложностях при продолжении чу...

Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о лоре и сложностях при продолжении чу...

Авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали о лоре и сложностях при продолжении чужой историиСтудия Unfrozen, трудящаяся над разработкой Heroes of Might & Magic: Olden Era, в свежем дневнике рассказала, с какими трудностями столкнулась команда, взяв на себя ответственность за глобальный лор вселенной MnM.

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