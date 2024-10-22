Лебедев: ВС РФ ударили по бывшему химическому складу в Сумской области

Во вторник по складу боеприпасов для беспилотников был нанесён удар в районе полевого аэродрома «Михайловка» в пригороде Сум, сообщил РИА Новости координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев.
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