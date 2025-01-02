Как обезопасить себя во время катаний на «ватрушке»

Зима уже вступила в свои права, и несмотря на то, что снега местами выпало не так уж и много, на улицах понемногу начинают сооружаться горки, которые совсем скоро встретят взрослых и детей для веселого и счастливого времяпровождения.
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