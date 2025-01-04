Диетолог назвала суп для стимуляции иммунитета

Острый суп на насыщенном бульоне может не только разнообразить праздничное меню, но и повысить иммунитетВрач-диетолог Наталья Денисова в беседе с "АиФ" рассказала, какое популярное блюдо азиатской кухни принесёт максимум пользы в зимнее время.