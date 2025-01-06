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Закон, порядок, государство

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В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» волгоградские полицейские исполнили новогоднюю мечту 14-летней Софьи

14-летняя Софья Комлик из Городищенского района Волгоградской области разместила свое письмо с желанием на интернет-сайте Ёлкажеланий.

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